Schiava di Tufino, concerto di Alessandro Conte confermato: si terrà alle 22:15

SCHIAVA DI TUFINO (NA)– Tutto pronto a Schiava di Tufino per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, che questa sera avranno il loro momento centrale con il concerto del cantante Alessandro Conte, previsto alle ore 22:15 in piazza.

Nei giorni scorsi un errore di stampa sul manifesto ufficiale aveva generato incertezza sull’esibizione, suscitando dubbi tra i cittadini. Il Comitato Festa è intervenuto tempestivamente per chiarire la questione, confermando la presenza dell’artista e l’orario della sua esibizione.

La serata dedicata a San Michele, molto sentita dalla comunità locale, sarà dunque arricchita dalla performance musicale che chiuderà in festa la giornata.

Di seguito il video con il messaggio di Alessandro Conte ai cittadini di Schiava di Tufino.