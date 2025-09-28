Incidente a Mugnano del Cardinale, vettura fuori controllo travolge le auto in sosta

MUGNANO DEL CARDINALE — Un pomeriggio tranquillo trasformato in attimi di paura. In via Garibaldi, nel cuore del centro abitato, un’auto ha sbandato improvvisamente e si è schiantata contro una fila di veicoli parcheggiati lungo la strada.

L’impatto è stato violento, tanto da ridurre la parte anteriore della vettura a un ammasso di lamiere e provocare seri danni alle macchine colpite. In pochi istanti la zona si è riempita di curiosi e residenti, mentre i carabinieri transennavano l’area per i rilievi e per consentire i soccorsi.

Il conducente, rimasto ferito alla testa, è stato affidato al personale del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Nonostante le ferite, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire che cosa abbia provocato lo sbandamento improvviso.