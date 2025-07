Saviano si rinnova: completata Via Ciccone, prende forma la nuova Piazza

Prosegue con determinazione il percorso di trasformazione urbana di Saviano. Nei giorni scorsi si è concluso l’intervento di pavimentazione in Via Antonio Ciccone, una delle strade centrali del paese, restituita alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata.

Nel frattempo, sono stati avviati i lavori nella piazza adiacente, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita pubblica, grazie a un progetto che punta su bellezza, funzionalità e fruibilità degli spazi.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco Vincenzo Simonelli, che ha aggiornato la comunità attraverso un messaggio pubblicato sui social:

“È vero, purtroppo ci sono ancora disagi e non ci stancheremo mai di scusarci, ma intanto si comincia a vedere già una Saviano più ospitale e più bella.”

Anche Via Torre è interessata da un cantiere attivo, segno di un impegno concreto e costante verso il miglioramento dell’intero assetto urbano. Gli interventi mirano a rendere il territorio più ordinato, sicuro e accogliente, in linea con una visione di sviluppo moderno e sostenibile.

Il sindaco ha concluso il suo intervento con un messaggio rivolto all’intera cittadinanza, un invito alla partecipazione e alla fiducia:

“Crediamoci tutti insieme, nel segno dell’unità.”

La rigenerazione urbana di Saviano è in pieno corso: un cambiamento visibile che nasce da un lavoro quotidiano fatto di pianificazione, ascolto e visione condivisa. Un passo alla volta, la città si prepara a mostrarsi in una nuova luce, più vivibile, più bella, più nostra.