Grande Attesa a Terzigno per “Fiesta!”: Il Party Anni ’90 che Promette Musica e Divertimento

TERZIGNO – Sabato 12 luglio alle ore 21:30, Piazza Troiano Caracciolo del Sole si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto per ospitare “Fiesta! – Dance Party Ritmo 90”, un evento che si preannuncia come uno dei momenti clou dell’estate terzignese.

Un tuffo nei mitici anni ’90: questo il filo conduttore della serata che farà rivivere alla cittadinanza l’energia di un decennio indimenticabile, tra hit iconiche, ritmi travolgenti e un’atmosfera carica di nostalgia e voglia di ballare.

Protagonista della consolle sarà Ciro Salatino, pronto a far scatenare il pubblico con un DJ set coinvolgente, accompagnato da spettacoli di dancing animation pensati per rendere la piazza un vero palcoscenico di festa e colore.

L’evento, patrocinato dal Comune di Terzigno, è aperto a tutta la cittadinanza, che è calorosamente invitata a partecipare. Si tratta di un’opportunità speciale per ritrovarsi, condividere emozioni e celebrare l’estate all’insegna della buona musica e del divertimento.

Appuntamento quindi il 12 luglio alle 21:30 in Piazza Troiano Caracciolo del Sole: la “Fiesta!” sta per cominciare, e il ritmo anni ’90 aspetta solo voi.