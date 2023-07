SAVANIO. 70° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO MONS. PREZIOSO DE GIULIO

Auguri al Mons. Don Prezioso De Giulio per il suo 70° anniversario di Sacerdozio, avvenuto il 1° Luglio 2023 presso la Chiesa dell’immacolata – Saviano con la celebrazione della Santa Eucarestia, officiata da S. E. Francesco Marino, Vescovo di Nola, e concelebrata da diversi sacerdoti e diaconi del paese. Il Sacerdote, ultranovantenne, originario di Saviano ed ex titolare della Chiesa rettoria della Madonna della Libera a Saviano, è grato al Signore di aver ricevuto il dono di raggiungere questo grande evento di vita. Il Prelato ha festeggiato il suo prezioso anniversario ringraziando le autorità religiose, politiche e militari presenti alla funzione religiosa. Il Monsignore, persona gentile, leale, premurosa, intelligente e virtuosa, ha rappresentato da sempre per la comunità savianese un vivo esempio da seguire per una vita fatta di fede e solidarietà. Di carattere deciso ed intuitivo, nonostante le avversità con il suo grande spirito di sacrificio e con uno sguardo e un sorriso affettuoso è stato sempre pronto ad aiutare il prossimo e tutelare le persone in difficoltà. La Chiesa, in occasione dell’evento, è stata invasa da una folla di fedeli, amici, familari e coscenti, accorsi per onorare la grande gioia di Don Prezioso De Giulio, che vivamente commosso ha ringraziato i presenti e si è unito all’affetto dei festanti, che alla fine sono stati accolti con un gustoso buffet. (Pasquale Iannucci)