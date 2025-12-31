Calendario 2026, tra feste e ponti: come organizzare weekend lunghi e mini vacanze

Il 2026 è alle porte e, come ogni fine anno, cresce la curiosità di scoprire come cadranno festività e ricorrenze sul calendario. Non sarà un anno particolarmente generoso sul fronte dei ponti “automatici”, ma con un po’ di programmazione sarà comunque possibile ritagliarsi diversi periodi di pausa, trasformando pochi giorni di ferie in vere e proprie mini vacanze.

Capodanno ed Epifania

Il nuovo anno si aprirà con il 1° gennaio di giovedì. Per molti lavoratori basterà prendere libero il venerdì 2 per ottenere quattro giorni consecutivi di riposo. Chi riuscirà ad aggiungere anche il lunedì 5 gennaio potrà agganciare l’Epifania del 6 gennaio, godendo così di sei giorni di pausa con appena due giorni di ferie.

Pasqua 2026

Nel 2026 Pasqua cadrà domenica 5 aprile, con Pasquetta lunedì 6 aprile. Una prima opzione è quella di prendere libero venerdì 3 aprile, ottenendo quattro giorni consecutivi. In alternativa, chiedendo ferie dal 7 al 10 aprile, si può arrivare a una vacanza complessiva di nove giorni, sfruttando i due weekend.

25 aprile e 1° maggio

La Festa della Liberazione cadrà di sabato, limitando le possibilità di ponte. Tuttavia, prendendo libero venerdì 24 o lunedì 27 aprile, si può allungare il fine settimana. Per chi punta a una pausa più lunga, la soluzione ideale è prendere ferie dal 27 al 30 aprile: in questo modo si arriva fino a domenica 3 maggio, grazie al 1° maggio di venerdì, con nove giorni complessivi di riposo a fronte di quattro giorni di ferie.

Festa della Repubblica e Ferragosto

Il 2 giugno 2026 cadrà di martedì. Prendendo libero lunedì 1° giugno, si ottiene un ponte di quattro giorni.

Situazione simile al 25 aprile per Ferragosto, che nel 2026 cadrà di sabato: anche in questo caso sarà possibile allungare il weekend prendendo ferie il venerdì precedente o il lunedì successivo.

Ognissanti e Immacolata

Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, cadrà di domenica, senza particolari opportunità di ponte. Più interessante invece l’8 dicembre, che nel 2026 sarà di martedì: prendendo libero il lunedì 7 dicembre si potrà godere di quattro giorni consecutivi di vacanza.

Natale e fine anno

Il 2026 si chiuderà con un Natale particolarmente favorevole: venerdì 25 dicembre e sabato 26 dicembre garantiranno tre giorni di pausa consecutivi senza dover utilizzare giorni di ferie.

In sintesi, il 2026 non regala molti ponti “naturali”, ma con una pianificazione attenta sarà comunque possibile trasformare poche ferie mirate in numerose giornate di riposo, organizzando viaggi, relax e tempo libero durante tutto l’anno.