Accadde oggi 6 aprile – Tapso, la battaglia che segnò il destino della Repubblica romana

Una battaglia decisiva tra storia e archeologia

A Tapso, nell’attuale sito di Ras Dimas in Tunisia, si combatté una delle battaglie più decisive per il destino della Repubblica romana. Era il 46 a.C. quando Gaio Giulio Cesare affrontò gli ultimi eserciti pompeiani guidati da Quinto Cecilio Metello Scipione e dal re numida Giuba I. Lo scontro, raccontato nel De Bello Africano, si concluse con la vittoria di Cesare dopo un duro assedio della città.

La sconfitta dei pompeiani segnò un passaggio cruciale: non solo vennero eliminati alcuni tra i principali oppositori di Cesare, ma si aprì la strada al controllo romano sul Nord Africa e sull’intero Occidente mediterraneo. Un processo che avrebbe trovato il suo epilogo nella battaglia di Munda, in Hispania. Tra le conseguenze più drammatiche vi fu la morte di figure come Catone il Giovane, che si tolse la vita a Utica dopo aver appreso della disfatta.

Tapso rappresenta quindi un punto chiave per comprendere l’espansione di Roma in Africa, spesso realizzata attraverso regni alleati destinati a trasformarsi in province. Emblematico è il caso della Mauretania Cesariense, governata da Giuba II, figlio di Giuba I, catturato dopo la battaglia e successivamente posto sul trono insieme alla moglie Cleopatra Selene.

Oggi il sito di Tapso è al centro di un importante progetto di ricerca multidisciplinare che analizza il paesaggio archeologico della città e del suo territorio. Il lavoro, coordinato da Jesús García Sánchez, coinvolge studiosi internazionali e istituzioni accademiche, con l’obiettivo di ricostruire non solo l’assetto urbano, ma anche le dinamiche economiche e commerciali della regione.

La posizione strategica della città, affacciata su importanti rotte marittime e vicina alla sebka di Moknine, garantiva il controllo di risorse fondamentali come il sale, indispensabile per la conservazione e il commercio dei prodotti ittici. Allo stesso tempo, il territorio era protetto da barriere naturali che ne rendevano l’accesso limitato e facilmente difendibile.

Le indagini archeologiche, basate su ricognizioni, studi ceramici, analisi geofisiche e immagini satellitari storiche, stanno restituendo una visione sempre più precisa dell’estensione della città e delle sue attività. I materiali rinvenuti, provenienti sia da contesti cesariani che pompeiani, rappresentano una testimonianza diretta degli eventi bellici che segnarono la fine della Repubblica.

Le future campagne di ricerca, previste per il 2026, punteranno ad ampliare lo studio anche al territorio circostante, con particolare attenzione alle relazioni tra l’area costiera e l’entroterra.

La battaglia di Tapso, combattuta il 6 febbraio del 46 a.C., resta così non solo un episodio militare, ma una chiave di lettura fondamentale per comprendere la trasformazione di Roma da Repubblica a potenza imperiale.