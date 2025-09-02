Sant’Anastasia, riaperti i termini per la domanda dei libri di testo gratuiti

Scadenza fissata al 5 settembre 2025, domande solo online con SPID e ISEE
Il Comune di Sant’Anastasia ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in vista dell’anno scolastico 2025/2026.
Le famiglie interessate avranno tempo da martedì 2 settembre fino alle 23:59 di venerdì 5 settembre 2025 per presentare l’istanza, che potrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica santanastasia.simeal.it.
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID e allegare copia del modello ISEE 2025 in corso di validità.
Requisiti e fasce ISEE
Saranno ammessi al beneficio i genitori o chi esercita la potestà sul minore, oppure lo stesso studente se maggiorenne, con ISEE rientrante nelle seguenti fasce:
• Fascia 1: ISEE da €0 a €10.633,00
• Fascia 2: ISEE da €10.633,01 a €13.300,00
I richiedenti con ISEE pari a zero dovranno obbligatoriamente indicare le fonti di sostentamento, pena l’esclusione dal beneficio.
Le risorse saranno destinate con priorità agli studenti rientranti nella Fascia 1. Solo in caso di fondi residui sarà possibile estendere la copertura anche ai richiedenti della Fascia 2.