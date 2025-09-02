MIRABELLA ECLANO. Pianopantano in festa: solenni celebrazioni in onore di Maria SS.ma del Carmine e di San Carlo Acutis

La comunità parrocchiale di Pianopantano di Mirabella Eclano si prepara a vivere un intenso momento di fede e di gioia con i Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine e di San Carlo Acutis, in programma il 7 settembre 2025 presso la Chiesa Santa Maria del Carmine.

La ricorrenza cade nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria e unisce la tradizionale devozione alla Madonna del Carmine con l’esempio luminoso del giovane San Carlo Acutis, recentemente elevato agli onori degli altari e profondamente legato alla spiritualità mariana.

Il triduo di preparazione

Dal 4 al 6 settembre, la comunità si raccoglierà in preghiera con il Santo Rosario alle ore 19:30 e la Santa Messa alle ore 20:00, per preparare i cuori a vivere al meglio la festa.

Il programma del 7 settembre

Ore 08:00 – Arrivo della Banda musicale di Pannarano

Ore 08:30 – Santa Messa

Ore 09:30 – Dinanzi alla chiesa, proiezione su maxischermo della celebrazione della Canonizzazione di Carlo Acutis, presieduta da Papa Leone XIV, in diretta da Piazza San Pietro in Vaticano.

Ore 16:30 – Processione con le statue della Madonna del Carmine e di San Carlo Acutis per le vie della frazione.

Ore 20:00 – Santa Messa conclusiva.

Una festa tra tradizione e attualità

Questa giornata non sarà solo un atto di devozione alla Madonna del Carmine, tanto amata dal popolo irpino, ma anche un tributo al giovane San Carlo Acutis, definito “l’apostolo del web” e testimone di santità per le nuove generazioni. La sua figura, profondamente innamorata dell’Eucaristia e devota a Maria, sarà al centro della celebrazione insieme alla Madre di Dio, “l’unica donna della sua vita”, come egli stesso amava definirla.

Un appuntamento che unisce fede, tradizione e speranza, in grado di richiamare numerosi fedeli non solo dalla parrocchia, ma anche dalle comunità vicine.