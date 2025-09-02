Grottaminarda, Don Rosario Paoletti nominato Vicario Generale della Diocesi Ariano-Lacedonia

Raccogliendo e facendosi portavoce dei sentimenti di gioia e anche di un certo orgoglio, da parte dell’intera comunità, il Sindaco Marcantonio Spera, l’Amministrazione ed il Consiglio comunale, rivolgono un sincero ed affettuoso augurio di buon lavoro al caro Parroco, Don Rosario Paoletti, nominato dal Vescovo Sergio Melillo, Vicario Generale della Diocesi Ariano/Lacedonia.

Il passaggio di consegna da Don Antonio Blundo a Don Rosario Paoletti, annunciato al termine del 43° convegno pastorale diocesano e poi sancito con una missiva ufficiale di S.E., sarà operativo a partire dalla prima domenica di Avvento.

«Don Rosario a Grottaminarda è entrato subito nel cuore di tutti noi per la sua saggezza, pacatezza, disponibilità – afferma la Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci – ma era già nel cuore dell’intera Diocesi per l’importante ruolo svolto nella Caritas, sempre vicino agli ultimi. Dunque da Vicario saprà portare avanti con il giusto equilibrio le responsabilità di questo nuovo ministero confermandosi punto di riferimento non solo per i fedeli ma anche per tutti i sacerdoti della Diocesi e per lo stesso Monsignor Melillo che dall’alto della sua saggezza non poteva, a nostro modesto parere, fare scelta migliore».