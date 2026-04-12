Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione

SANT’ANASTASIA – Una domenica all’insegna della condivisione e dell’inclusione. Questa mattina la città ha ospitato il “Caffè Solidale”, un’iniziativa capace di trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di crescita e partecipazione.

Protagonisti dell’evento i ragazzi e le ragazze con autismo e sindrome di Down del Centro ISO Riabilitativo di Pomigliano d’Arco, impegnati nei Laboratori di Inclusione Sociale del progetto “Dopo di noi”. Un percorso che punta a rafforzare autonomia, competenze e integrazione nella vita di tutti i giorni.

Presso il Caffè Internet del Centro Commerciale “Le Aquile”, i partecipanti hanno accolto i presenti preparando e servendo caffè, aperitivi e graffe, dimostrando entusiasmo, impegno e voglia di mettersi in gioco.

Alla mattinata hanno preso parte l’assessore alle Politiche Sociali Angela Auriemma, il dottor Domenico Manna, presidente del Centro ISO, e Annamaria Cesarano, responsabile del Centro “Diversamente Uguali”, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative di questo tipo.

L’evento ha rappresentato un momento autentico di crescita e condivisione, offrendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare concretamente le proprie capacità, lavorare in gruppo e vivere esperienze reali di autonomia.

Progetti come il “Caffè Solidale” dimostrano come l’inclusione possa diventare realtà attraverso azioni semplici ma significative, capaci di abbattere barriere e costruire opportunità.

La notizia è stata riportata dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Sant’Anastasia.