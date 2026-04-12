Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione

12/04/2026 binews.it ATTUALITA', CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, VESUVIANO 0

Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione

SANT’ANASTASIA – Una domenica all’insegna della condivisione e dell’inclusione. Questa mattina la città ha ospitato il “Caffè Solidale”, un’iniziativa capace di trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di crescita e partecipazione.

Protagonisti dell’evento i ragazzi e le ragazze con autismo e sindrome di Down del Centro ISO Riabilitativo di Pomigliano d’Arco, impegnati nei Laboratori di Inclusione Sociale del progetto “Dopo di noi”. Un percorso che punta a rafforzare autonomia, competenze e integrazione nella vita di tutti i giorni.

Presso il Caffè Internet del Centro Commerciale “Le Aquile”, i partecipanti hanno accolto i presenti preparando e servendo caffè, aperitivi e graffe, dimostrando entusiasmo, impegno e voglia di mettersi in gioco.

Alla mattinata hanno preso parte l’assessore alle Politiche Sociali Angela Auriemma, il dottor Domenico Manna, presidente del Centro ISO, e Annamaria Cesarano, responsabile del Centro “Diversamente Uguali”, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative di questo tipo.

L’evento ha rappresentato un momento autentico di crescita e condivisione, offrendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare concretamente le proprie capacità, lavorare in gruppo e vivere esperienze reali di autonomia.

Progetti come il “Caffè Solidale” dimostrano come l’inclusione possa diventare realtà attraverso azioni semplici ma significative, capaci di abbattere barriere e costruire opportunità.

La notizia è stata riportata dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Sant’Anastasia.                                                                                                                                                                              Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione Sant’Anastasia, il “Caffè Solidale” diventa simbolo concreto di inclusione