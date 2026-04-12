Montecarlo, è il giorno della finale: Sinner sfida Alcaraz per il trono del tennis mondiale

Ci siamo. Manca pochissimo all’inizio della finale del Masters 1000 di Montecarlo e gli occhi degli appassionati sono tutti puntati sul Court Rainier III, dove tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Un confronto che vale molto più di un titolo. In palio c’è la leadership del tennis mondiale.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo una prestazione solida in semifinale contro Alexander Zverev, superato in due set con autorità. Dall’altra parte della rete ci sarà Alcaraz, attuale numero uno del ranking, che ha conquistato l’accesso alla finale battendo Valentin Vacherot.

Sinner parte senza pressioni, ma con la consapevolezza di poter fare il salto definitivo. «Non ho nulla da perdere», ha detto alla vigilia, lasciando intendere di voler giocare a braccio libero contro quello che resta il principale favorito.

Quella di oggi è la diciassettesima sfida tra i due, una rivalità già diventata simbolo della nuova era del tennis. Il bilancio sorride allo spagnolo, avanti nei precedenti, ma ogni partita tra loro fa storia a sé, soprattutto sulla terra rossa.

Il match è in programma non prima delle ore 15, quindi ormai imminente.

Dove vedere la partita

La finale sarà visibile:

• in chiaro su Tv8

• su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

• in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

Tutto è pronto per una sfida che promette spettacolo. Montecarlo si prepara a incoronare il suo re, con Sinner pronto a provarci fino all’ultimo punto.