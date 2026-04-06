Corsa al pieno nel Baianese: distributori presi d’assalto prima dei rincari

È già partita la corsa al rifornimento nel Baianese, dove gli automobilisti si stanno affrettando a fare il pieno in vista dei nuovi aumenti di benzina e gasolio attesi nei prossimi giorni. A pesare è la crisi in Medio Oriente, che sta facendo schizzare verso l’alto il prezzo del petrolio, con inevitabili ripercussioni sui costi alla pompa.

Tra i punti più frequentati c’è il distributore ENI di Avella, situato lungo la statale 7 bis, dove i prezzi risultano ancora inferiori ai 2 euro al litro. Una soglia psicologica che sta spingendo numerosi automobilisti a mettersi in fila pur di risparmiare prima degli aumenti annunciati.

Fin dalle prime ore della giornata si registrano lunghe code di veicoli in attesa di rifornimento. Un afflusso favorito anche dalla giornata festiva di Pasquetta, che tradizionalmente vede un aumento degli spostamenti, ma che quest’anno si intreccia con il timore di rincari imminenti.

Secondo le previsioni, gli aumenti potrebbero essere anche consistenti, alimentando ulteriormente la preoccupazione tra i consumatori. Intanto, nel Baianese, la parola d’ordine è una sola: fare il pieno finché i prezzi restano ancora sotto controllo.