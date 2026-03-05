Sant’Anastasia, al via la riqualificazione di via del Pruneto: investiti 625mila euro per il quartiere Starza Rosanea

SANT’ANASTASIA — Prende il via il progetto di riqualificazione urbana di via del Pruneto, nel quartiere Starza Rosanea, con un intervento destinato a migliorare la viabilità e la qualità urbana dell’area periferica. Ad annunciarlo è stato il sindaco Carmine Esposito, che ha illustrato l’avvio dei lavori attraverso un videomessaggio pubblico.

L’intervento, dal valore complessivo di 625mila euro, è stato finanziato grazie alle risorse ottenute dalla transazione con RFI – Rete Ferroviaria Italiana. Fondi che l’amministrazione comunale ha scelto di reinvestire direttamente sul territorio, con particolare attenzione alle zone periferiche che negli anni hanno ricevuto meno interventi di sviluppo.

Il progetto prevede l’ampliamento del tratto viario e la riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della strada e rendere più funzionale l’assetto urbano della zona.

Secondo il primo cittadino, l’opera rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione delle periferie cittadine. «Dalle parole ai fatti – ha spiegato Esposito –. Questo intervento rientra in un progetto più ampio che punta a restituire qualità urbana al quartiere Starza Rosanea».

L’amministrazione ha inoltre invitato i cittadini alla collaborazione durante la fase dei lavori, consapevole che potranno verificarsi temporanei disagi alla circolazione. Una situazione che, secondo il Comune, sarà compensata dal risultato finale: una strada completamente rinnovata e un quartiere più vivibile.

L’avvio dei lavori su via del Pruneto si inserisce nella strategia comunale di riqualificazione delle periferie, con l’obiettivo di riportare servizi, infrastrutture e decoro urbano anche nelle aree meno centrali della città.