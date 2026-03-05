Bilancio regionale, Sangiuliano (FdI): “Apprezziamo l’attenzione al sociale, ma restano molte criticità”

NAPOLI — Il dibattito sul bilancio regionale continua ad animare il confronto politico. A intervenire è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gennaro Sangiuliano, che ha espresso una valutazione articolata sul documento contabile presentato dal presidente Roberto Fico, parlando apertamente di un provvedimento caratterizzato da “luci ed ombre”.

Secondo Sangiuliano, tra gli aspetti positivi del bilancio spicca l’attenzione rivolta alle fasce sociali più fragili e alle persone con disabilità, un indirizzo che il capogruppo di FdI ha dichiarato di condividere anche alla luce del proprio percorso politico legato alla tradizione della destra sociale.

Più critico invece il giudizio su alcuni capitoli di spesa. Sangiuliano ha infatti definito inopportuno lo stanziamento destinato al Giffoni Film Festival, sottolineando che sull’evento sarebbero in corso procedimenti di natura penale e contabile. Analoghe perplessità sono state espresse sul settore cinematografico, anch’esso oggetto – secondo il rappresentante di Fratelli d’Italia – di verifiche di tipo finanziario.

Tra i punti maggiormente contestati vi è poi il contributo di due milioni di euro destinato al Teatro Verdi di Salerno. Per Sangiuliano si tratta di una cifra ritenuta eccessiva, soprattutto se paragonata ai finanziamenti attribuiti ad altri importanti teatri nazionali, come il Teatro San Carlo di Napoli.

Il capogruppo di FdI ha inoltre annunciato la richiesta di accesso agli atti per approfondire la distribuzione dei fondi regionali alle fondazioni culturali, con l’obiettivo di verificare se tali risorse siano accompagnate da risultati concreti e misurabili.

Infine, Sangiuliano ha ribadito la disponibilità del suo gruppo a contribuire al confronto parlamentare, auspicando che le proposte avanzate da Fratelli d’Italia possano essere valutate senza pregiudizi. In caso contrario, ha avvertito, il gruppo non esclude di ricorrere anche a strumenti di ostruzionismo durante l’iter di approvazione del bilancio.