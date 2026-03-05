Avellino, 67enne trovato morto nel suo terreno agricolo: indagini in corso

AVELLINO — È stato trovato senza vita nel terreno agricolo che coltivava abitualmente il 67enne Giuseppe Scuotto, rinvenuto nel pomeriggio nel fondo di contrada Pignatella, alla periferia di Avellino. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni familiari e conoscenti che, non vedendolo rientrare, si sono recati nel campo dove l’uomo trascorreva spesso parte della giornata per lavorare la terra.

Il corpo giaceva nel terreno che l’uomo curava da tempo. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto insieme al medico legale per i primi rilievi e per avviare gli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso.

Al momento le cause della morte restano da accertare. La salma è stata posta sotto sequestro giudiziario, una procedura disposta quando le condizioni del ritrovamento non consentono di attribuire con immediatezza il decesso a cause naturali.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto il 67enne mentre si trovava nel campo, ma non vengono escluse altre eventuali circostanze che saranno chiarite dagli accertamenti medico-legali.

Nelle prossime ore sarà l’autorità giudiziaria competente a stabilire se procedere con ulteriori verifiche sulla salma. Nel frattempo proseguono gli approfondimenti dei carabinieri per definire con precisione la dinamica dei fatti.

La notizia della morte di Giuseppe Scuotto ha suscitato sgomento tra i residenti della zona, dove l’uomo era conosciuto per la sua quotidiana attività nei campi e per la vita semplice legata alla terra.