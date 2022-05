SAN VITALIANO. Inaugurato il “Centro Diurno per i Minori”

Presso il Comune di San Vitaliano, è stato inaugurato il “Centro Diurno per i Minori”, istituito per i ragazzi residenti sul territorio, di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il Centro è stato attivato, in convenzione tra l’Ambito N22 e l’Associazione Pubblica Assistenza A.I.S. 24h, presso il Centro Polifunzionale di proprietà del Comune di San Vitaliano, sito in via Roma. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni dei minori, con interventi educativi e di aggregazione sociale, adeguati a stimolare ed accompagnare la crescita psicofisica di ciascuno di essi. L’associazione Pubblica Assistenza A.I.S. 24h mette a disposizione dei minori del territorio educatori che possono diventare un punto di riferimento con i quali confrontarsi e crescere in modo positivo. Attraverso il rapporto con gli educatori e le varie attività proposte, i minori impareranno a riconoscere i propri limiti, ma soprattutto a riconoscere le proprie potenzialità. Ad inaugurare il “Centro Diurno per i Minori”, il presidente dell’AIS 24h, il Dott. Michele De Riggi, il sindaco del Comune di San Vitaliano, il Dott. Pasquale Raimo e l’Assessore alle Pari Opportunità, Rosanna Sanges.

