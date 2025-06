Ansia per Papusciello, il tiktoker ricoverato in ospedale: «Una brutta giornata»

Ore di preoccupazione tra i fan di Antonio Gemignani, meglio conosciuto come Papusciello, volto amatissimo dei social e protagonista di numerosi video virali su TikTok. L’influencer napoletano è attualmente ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

A destare allarme sono stati alcuni filmati pubblicati direttamente dal letto d’ospedale, dove Papusciello appare affaticato, con un supporto per l’ossigeno, ma ancora in grado di comunicare con i suoi follower. Nei brevi messaggi condivisi sui social, parla di una “giornata difficile” senza entrare nei dettagli del malore che lo ha colpito.

La sua presenza online, seppur provata, ha rassicurato in parte i tanti che lo seguono con affetto. Al momento non sono note le cause precise del ricovero, ma i fan continuano a mandargli messaggi di incoraggiamento e solidarietà.

Intanto, i social si sono riempiti di auguri di pronta guarigione: Papusciello resta un punto di riferimento per migliaia di utenti, che ora attendono con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute.