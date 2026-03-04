EAV, sciopero di 24 ore sulle linee Vesuviane venerdì 6 marzo 2026: cosa cambia e quali treni sono garantiti

NAPOLI — Venerdì 6 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte della O.S. Confail che interesserà esclusivamente i servizi ferroviari delle linee Vesuviane (Circumvesuviana). L’agitazione ha come oggetto problematiche aziendali.
Durante lo sciopero, le corse potrebbero subire cancellazioni o forti riduzioni: l’effettiva circolazione dei treni sarà infatti subordinata al numero di lavoratori che aderiranno.
Fasce di garanzia: quando i treni circolano sicuramente
EAV comunica che il servizio sarà garantito solo nelle consuete fasce protette:
• mattina: dalle 05:30 alle 08:30
• pomeriggio/sera: dalle 16:30 alle 19:30
Fuori da questi orari, i treni possono non partire o circolare in modo irregolare.
Nell’ultima proclamazione di sciopero della stessa sigla sindacale, la percentuale di adesione è stata del 45,45% (sciopero del 19/01/2026).
Treni garantiti nella fascia del mattino (05:30–08:30)
Ultime partenze garantite da Napoli per
• Sorrento: 08:22
• Poggiomarino: 08:14
• Sarno: 08:10
• Torre Annunziata: 08:26 (diretto)
• Da Volla per Baiano: 08:09
Ultime partenze garantite per Napoli da
• Sorrento: 08:14
• Poggiomarino: 08:18
• Sarno: 08:26
• Torre Annunziata: 08:44 (treno 4082 da Poggiomarino)
• Da Baiano per Volla: 08:00
Treni garantiti nella fascia pomeridiana (16:30–19:30)
Prime partenze garantite da Napoli per
• Sorrento: 17:05
• Poggiomarino: 16:38
• Torre Annunziata: 16:45
• Sarno: 16:34
• Da Volla per Baiano: 17:05
Prime partenze garantite per Napoli da
• Sorrento: 16:38
• Poggiomarino: 16:42
• Sarno: 16:50
• Torre Annunziata: 16:57
• Da Baiano per Volla: 17:00
Ultime partenze garantite da Napoli per
• Sorrento: 19:29
• Poggiomarino: 19:02
• Sarno: 18:58
• Torre Annunziata: 19:09
• Da Volla per Baiano: 19:05
Ultime partenze garantite per Napoli da
• Sorrento: 19:02
• Poggiomarino: 18:30
• Sarno: 19:14
• Torre Annunziata: 19:21
• Da Baiano per Volla: 19:00
Cosa deve fare chi viaggia: consigli pratici
• Se puoi, spostati nelle fasce garantite: sono le uniche in cui i treni risultano assicurati.
• Evita gli orari “di mezzo” (dopo le 08:30 e prima delle 16:30): è la parte della giornata più a rischio cancellazioni.
• Controlla le “prime e ultime partenze garantite” per la tua linea prima di uscire: EAV pubblica l’elenco aggiornato sul proprio sito nella sezione “Avvisi di sciopero”.
• Se devi raggiungere appuntamenti importanti (visite mediche, lavoro, coincidenze), valuta soluzioni alternative o parti con largo anticipo.
Per ulteriori dettagli, EAV rimanda alla pagina dedicata agli avvisi di sciopero dove sono riportate le partenze garantite (prime e ultime) in base alle fasce protette.