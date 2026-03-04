EAV, sciopero di 24 ore sulle linee Vesuviane venerdì 6 marzo 2026: cosa cambia e quali treni sono garantiti

NAPOLI — Venerdì 6 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte della O.S. Confail che interesserà esclusivamente i servizi ferroviari delle linee Vesuviane (Circumvesuviana). L’agitazione ha come oggetto problematiche aziendali.

Durante lo sciopero, le corse potrebbero subire cancellazioni o forti riduzioni: l’effettiva circolazione dei treni sarà infatti subordinata al numero di lavoratori che aderiranno.

Fasce di garanzia: quando i treni circolano sicuramente

EAV comunica che il servizio sarà garantito solo nelle consuete fasce protette:

• mattina: dalle 05:30 alle 08:30

• pomeriggio/sera: dalle 16:30 alle 19:30

Fuori da questi orari, i treni possono non partire o circolare in modo irregolare.

Nell’ultima proclamazione di sciopero della stessa sigla sindacale, la percentuale di adesione è stata del 45,45% (sciopero del 19/01/2026).

Treni garantiti nella fascia del mattino (05:30–08:30)

Ultime partenze garantite da Napoli per

• Sorrento: 08:22

• Poggiomarino: 08:14

• Sarno: 08:10

• Torre Annunziata: 08:26 (diretto)

• Da Volla per Baiano: 08:09

Ultime partenze garantite per Napoli da

• Sorrento: 08:14

• Poggiomarino: 08:18

• Sarno: 08:26

• Torre Annunziata: 08:44 (treno 4082 da Poggiomarino)

• Da Baiano per Volla: 08:00

Treni garantiti nella fascia pomeridiana (16:30–19:30)

Prime partenze garantite da Napoli per

• Sorrento: 17:05

• Poggiomarino: 16:38

• Torre Annunziata: 16:45

• Sarno: 16:34

• Da Volla per Baiano: 17:05

Prime partenze garantite per Napoli da

• Sorrento: 16:38

• Poggiomarino: 16:42

• Sarno: 16:50

• Torre Annunziata: 16:57

• Da Baiano per Volla: 17:00

Ultime partenze garantite da Napoli per

• Sorrento: 19:29

• Poggiomarino: 19:02

• Sarno: 18:58

• Torre Annunziata: 19:09

• Da Volla per Baiano: 19:05

Ultime partenze garantite per Napoli da

• Sorrento: 19:02

• Poggiomarino: 18:30

• Sarno: 19:14

• Torre Annunziata: 19:21

• Da Baiano per Volla: 19:00

Cosa deve fare chi viaggia: consigli pratici

• Se puoi, spostati nelle fasce garantite: sono le uniche in cui i treni risultano assicurati.

• Evita gli orari “di mezzo” (dopo le 08:30 e prima delle 16:30): è la parte della giornata più a rischio cancellazioni.

• Controlla le “prime e ultime partenze garantite” per la tua linea prima di uscire: EAV pubblica l’elenco aggiornato sul proprio sito nella sezione “Avvisi di sciopero”.

• Se devi raggiungere appuntamenti importanti (visite mediche, lavoro, coincidenze), valuta soluzioni alternative o parti con largo anticipo.

Per ulteriori dettagli, EAV rimanda alla pagina dedicata agli avvisi di sciopero dove sono riportate le partenze garantite (prime e ultime) in base alle fasce protette.