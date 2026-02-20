Salerno, De Luca riapre la partita: “Se torno, dovete andare a piedi fino a Pompei”

SALERNO – Il clima elettorale inizia a farsi sentire e Vincenzo De Luca torna protagonista sulla scena politica cittadina. In vista delle Comunali 2026, l’ex presidente della Regione Campania e già storico sindaco di Salerno ha ripreso a partecipare a incontri pubblici, alimentando le ipotesi su una sua possibile nuova candidatura.

A margine di un evento alla Camera di Commercio, De Luca ha utilizzato il suo consueto tono diretto e ironico per lanciare un messaggio chiaro ai cittadini: «Se decido di impegnarmi per davvero, per come siamo messi, dovete andare a piedi fino a Pompei». Una battuta che, tra sorrisi e applausi, è apparsa come un segnale della volontà di rimettersi in gioco.

L’ex governatore non ha nascosto una certa nostalgia per gli anni alla guida della città, lasciando intendere la possibilità di un ritorno: «Quando ero sindaco… vediamo se è il caso di divertirci ancora un po’. Ma davvero, che altro devo fare?». Parole che rafforzano l’idea di una candidatura sempre più concreta.

Resta ancora da definire il perimetro della coalizione che potrebbe sostenerlo, ma la presenza costante sul territorio e il tono delle sue dichiarazioni indicano che la campagna elettorale è già iniziata, almeno nei fatti.

Salerno si prepara dunque a una sfida che potrebbe riportare sulla scena uno dei protagonisti più longevi e discussi della politica locale, con un possibile quinto mandato che già accende il dibattito tra sostenitori e oppositori.