Campania, via libera dalla Giunta: fondi per disabilità, scuola e inclusione

La Giunta regionale della Campania ha approvato, nella seduta di ieri, un pacchetto di interventi destinati a rafforzare i servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Si tratta di un insieme articolato di misure che puntano a migliorare l’inclusione sociale, il diritto allo studio e l’accesso ai servizi sul territorio.

Una parte consistente delle risorse, pari a 13,5 milioni di euro, sarà destinata al potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, con l’obiettivo di garantire un supporto sempre più efficace nei percorsi scolastici.

Sul fronte della mobilità, la Regione ha stanziato 7,4 milioni di euro per rafforzare il servizio di trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità, facilitando così la frequenza scolastica e riducendo le difficoltà logistiche per le famiglie.

Attenzione anche ai disturbi del neurosviluppo e allo spettro autistico: la Giunta ha preso atto del programma ministeriale che assegna alla Campania quasi 3 milioni di euro, risorse che saranno impiegate per migliorare i servizi di presa in carico e assistenza.

Tra gli interventi approvati figura anche il progetto “INC.A. – Inclusione e accessibilità in Campania”, rivolto alle persone sorde e con ipoacusia. L’iniziativa, finanziata con oltre 400mila euro di fondi ministeriali, mira a promuovere l’accesso ai servizi educativi e ai diritti di cittadinanza, abbattendo le barriere comunicative.

Le risorse saranno distribuite agli Ambiti territoriali e ai Consorzi, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi e garantire maggiore autonomia, inclusione e qualità della vita per le persone con disabilità su tutto il territorio regionale.