Roccarainola, nuove modalità di pagamento per il trasporto scolastico: si passa al sistema PagoPA

Il Comune di Roccarainola informa le famiglie degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026 che, a partire dal mese di marzo 2026, entreranno in vigore nuove modalità di pagamento.
I versamenti relativi al servizio dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA, in linea con le disposizioni nazionali sulla digitalizzazione dei pagamenti nella pubblica amministrazione.
L’avviso di pagamento sarà disponibile nella propria area personale online, accessibile mediante credenziali SPID, al seguente link:
https://roccarainola.simeal-cittadino.maggioli.cloud/login
L’amministrazione invita le famiglie a verificare per tempo l’accesso alla piattaforma e a procedere con i pagamenti entro le scadenze indicate negli avvisi, così da evitare eventuali disguidi o accumuli di pendenze.
Per coloro che hanno già effettuato il pagamento della mensilità di marzo, gli importi versati saranno oggetto di conguaglio, visibile nell’estratto conto personale.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico oppure contattare l’indirizzo email: [email protected].