Sant’Anastasia, intervento dei Carabinieri contro l’illegalità: identificati e rimpatriati due stranieri, il plauso del sindaco

Il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha voluto esprimere pubblicamente, tramite un post Facebook, il proprio apprezzamento nei confronti dei Carabinieri della locale stazione per un’operazione che ha rafforzato il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

In un messaggio diffuso sui social, il primo cittadino ha ringraziato l’Arma per l’attività che ha portato all’identificazione e al rimpatrio di due cittadini stranieri irregolari, rintracciati nei pressi di abitazioni già colpite in passato da episodi di furto. Un intervento tempestivo che ha contribuito a prevenire possibili nuovi reati e a restituire maggiore serenità alla comunità.

“Desidero esprimere il mio personale apprezzamento e i complimenti dell’intera Amministrazione Comunale ai Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia”, ha dichiarato Esposito, sottolineando l’importanza di una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori che, negli ultimi mesi, ha visto un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nell’area vesuviana. Pattugliamenti mirati, verifiche su persone e veicoli e operazioni coordinate hanno consentito di individuare situazioni sospette e intervenire in modo efficace.

Il sindaco ha inoltre evidenziato come il lavoro quotidiano dei Carabinieri rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza urbana: “La loro presenza e il loro impegno dimostrano quanto sia importante avere un presidio stabile e operativo per garantire la tutela della nostra comunità”.

Un messaggio che si conclude con un ringraziamento a nome dell’intera cittadinanza, segno di un rapporto di fiducia e collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, considerato essenziale per affrontare le sfide legate alla sicurezza del territorio.