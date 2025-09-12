Roccarainola, il Comune annuncia le tariffe del trasporto scolastico 2025-2026

Roccarainola (Napoli) – Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, il Comune di Roccarainola ha reso note le modalità di adesione e i costi del servizio trasporto alunni per il periodo 2025-2026. La misura, che entrerà in vigore il 16 settembre 2025 e proseguirà fino al termine delle lezioni previsto per giugno 2026, si inserisce nel più ampio quadro di sostegno alle famiglie del territorio.

La Giunta comunale, con delibera n. 1 del 7 gennaio 2025, ha fissato una quota mensile differenziata a seconda del numero di figli iscritti al servizio:

• 27 euro per il primo figlio,

• 20 euro per il secondo,

• 16 euro per il terzo.

Un modello di tariffazione che, pur mantenendo un contributo proporzionato alle spese di gestione, cerca di alleviare l’impatto economico sulle famiglie numerose, particolarmente esposte al caro-vita.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite conto corrente postale n. 22978803 intestato al Comune di Roccarainola – Servizio Tesoreria, oppure mediante bonifico bancario al codice IBAN IT64 K 05142 39770 T21110000695. I bollettini potranno essere ritirati presso l’Ufficio Protocollo di via Roma 9.

Il sindaco Giuseppe Russo, firmatario dell’avviso, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione a garantire continuità e qualità a un servizio considerato “essenziale per la vita scolastica e sociale della comunità”.

La decisione arriva in un contesto in cui sempre più comuni italiani si trovano a bilanciare la necessità di contenere la spesa pubblica con quella di assicurare servizi capillari alle famiglie. Roccarainola sceglie la via della gradualità, confermando un sostegno concreto soprattutto a chi ha più figli in età scolare.