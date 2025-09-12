Avella, programmati interventi di derattizzazione e disinfestazione

AVELLA — Il Comune avvisa la cittadinanza che nei prossimi giorni saranno effettuati interventi di igiene ambientale sull’intero territorio comunale, a cura della ditta CIDAP srl, incaricata dall’ASL di Avellino.
Derattizzazione
• Data: 17 settembre 2025
• Orario: dalle 7:00 alle 15:00
• Area interessata: tutto il territorio comunale
Disinfestazione adulticida
• Data: 2 ottobre 2025
• Orario: a partire dalle 4:30 del mattino
• Area interessata: tutto il territorio comunale
Durante l’intervento di disinfestazione si raccomanda ai cittadini di:
• tenere chiuse porte e finestre,
• ritirare panni stesi e alimenti,
• prestare attenzione agli animali domestici.
L’amministrazione invita tutti i residenti alla collaborazione per garantire l’efficacia delle operazioni, finalizzate a migliorare l’igiene e la vivibilità urbana.