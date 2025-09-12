NUOVA STAGIONE, STESSA PASSIONE: L’AVELLINO BASKET SI PRESENTA ALLA CITTÀ

AVELLINO – Atmosfera di grande entusiasmo al Multisala Partenio, dove l’Avellino Basket ha alzato il sipario sulla stagione 2025/2026. Tifosi, istituzioni e appassionati si sono ritrovati per celebrare insieme la squadra che porterà in alto i colori biancoverdi nel prossimo campionato di Serie A2.

L’evento, condotto dal presidente Giuseppe Lombardi e dalla giornalista Maria Stanco, ha visto la partecipazione calorosa del pubblico, che con cori e applausi ha accompagnato l’ingresso dei giocatori in sala. Momenti di spettacolo e intrattenimento sono stati offerti dal cantautore avellinese Pjero e dalle ballerine della Compagnia della Danza di Melania Aeropagita, ma i veri protagonisti sono stati atleti e staff tecnico, accolti come eroi da una tifoseria sempre pronta a spingere i propri beniamini.

Le nuove divise e l’identità biancoverde

Sul palco è arrivato anche il momento delle nuove maglie da gioco, presentate da Federico Mussini e Chris Lewis: un connubio tra tradizione e modernità firmato Magma Sport, partner tecnico che continuerà a vestire i “Lupi” anche in questa stagione.

Le istituzioni al fianco della squadra

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni è intervenuta il Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta, che ha parlato con emozione del legame personale con la pallacanestro:

“Il basket è stato il primo sport che ho praticato da ragazzina e mi è rimasto nel cuore. L’Avellino Basket è uno dei punti di forza della Città: vi chiedo di lottare con passione e determinazione, perché questa squadra rappresenta una comunità intera”.

Presente anche il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana, che ha riconosciuto i progressi del club:

“Avete dimostrato organizzazione, ambizione e identità. Il percorso che state intraprendendo è quello giusto: unire sport e business senza perdere di vista i valori e il legame con la città”.

L’attesa dei tifosi

Con il claim “Nuova stagione, stessa passione”, la società ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: la voglia di crescere senza dimenticare le proprie radici. La piazza ha risposto presente, mostrando ancora una volta che il binomio Avellino–basket è indissolubile.

Ora la parola passa al parquet: i Lupi sono pronti a lottare, e i tifosi non vedono l’ora di gridare insieme, ancora una volta: Forza Avellino!