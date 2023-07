Roccarainola. “Belli dentro, belli fuori” iniziativa dell’Associazione Autismo in Movimento

Grazie alla disponibilità totalmente gratuita di due attività commerciali del comune di Roccarainola (NA), quali la Barberia di Achille Liccardo e il parrucchiere Carlo Quattrocchi, l’associazione Autismo in Movimento ha organizzato ieri pomeriggio l’evento “Belli dentro, belli fuori”, un vero e proprio intrattenimento per i loro piccoli associati. I due professionisti di Roccarainola hanno messo a disposizione i loro locali e il proprio tempo ai tanti piccoli ospiti, insegnando loro l’attività che ogni giorno svolgono con tanta passione. Ai piccoli al termine del ricco pomeriggio è stato rilasciato anche un vero e proprio attestato così come l’Associazione a ringraziato i due professionisti con una medaglia ricordo di un pomeriggio davvero speciale.