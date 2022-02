Ritornano i concorsi letterari promossi dalla città di Caiazzo, il Concorso Nazionale di Narrativa ha scadenza il 30 Maggio 2022. Due le sezioni a cui è possibile partecipare: una prima dedicata alle tradizioni enogastronomiche e l’altra di narrativa libera. Il concorso è gratuito per gli under 18 e alcune categorie, richiede un contributo di 5€ per chi è maggiorenne.

Per quanto riguarda la poesia, invece, è possibile partecipare alla VII Edizione del concorso “Una lirica per l’anima”, con scadenza il 21 Marzo 2022. Anche qui, contributo simbolico di 5€ per ogni poesia, gratuito per studenti e alcune categorie. In allegato parte dei comunicati e tutti i riferimenti per chi sarà interessato ad approfondire i dettagli.

Con l’intento di riscoprire attraverso la narrativa gli usi e i costumi dell’antica arte culinaria che diversamente potrebbero cadere nel dimenticatoio le Associazioni con il Patrocinio del Comune di Caiazzo (CE): ARDA, Associazione Culturale “Giovanni Marcuccio”, Associazione fotografica “Elvira Puorto”, Centro Madre Claudia, Centro di promozione culturale “Franco de Simone”, Il Pungolo Verde, Medievocando, Monte Carmignano per l’Europa, Museo KERE, Termopili d’Italia ORGANIZZANO Concorso Nazionale di Narrativa – Racconto breve II edizione 2022

Concorso Nazionale di Narrativa-Racconto Breve

a) Concorso Eno/Gastronomico

intitolato ai proprietari delle Cantine e Taverne presenti a Caiazzo dall’inizio dello scorso secolo;

b) Concorso di Narrativa – Tema Libero

Intitolato al Prof. Pasquale Cervo.

Premio si compone di SEI sezioni:

1. TEMA LIBERO:

a) GIURIA TECNICA – Premio “Giovanni Marcuccio” premia i primi 3 classificati

b) GIURIA POPOLARE – Premio “Raffaele De Sorbo” premia i primi 3 classificati

c) GIURIA GIOVANI – Premio “Lino Fiore” premia i primi 10 classificati

d) GIURIA RAGAZZI – Premio “Andreana Cautela” premia i primi 5 classificati

2. TEMA UMORISTICO/SATIRICO:

a) Premio “Antonio Della Rocca” premia i primi 3 classificati

3. UNA LIRICA DAL CARCERE:

a) Premio “Icaro” “Giuseppe Perillo” premia i primi 3 classificati

4. TEMA STORICO/RELIGIOSO

a) Premio “Vescovo Luigi Riccio” premia i primi 3 classificati

5. DONNA È POESIA.

a) Premio “Esther Faraone Perreca” premia i primi 3 classificati

6. TEMA LIBERO SEZ. JUNIOR

a) Premio “Giovanni Imperato” premia i primi 5 classificati

