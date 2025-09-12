Ritmi di Casa”: questa sera a Baiano una serata di musica, identità e comunità

Questa sera, 12 settembre 2025, a partire dalle ore 21:30, Piazza Francesco Napolitano a Baiano (AV) diventerà il palcoscenico di un grande evento culturale e musicale: “Ritmi di Casa – appartenenza che vibra”, una rassegna promossa dal Comune di Baiano con il sostegno della Regione Campania.

La manifestazione, che porta già nel titolo il senso di radici e condivisione, rappresenta un momento di incontro in cui la musica diventa linguaggio universale, capace di unire generazioni e storie diverse.

L’anima musicale: “Lucio e dintorni”

Ospiti d’eccezione della serata saranno i “Lucio e dintorni”, una formazione che rende omaggio al grande Lucio Battisti e al patrimonio musicale italiano che dagli anni ’60 ad oggi ha segnato la vita culturale del nostro Paese. La band, attraverso arrangiamenti curati e un forte coinvolgimento con il pubblico, accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra melodie intramontabili e sonorità contemporanee.

Non si tratta soltanto di un concerto, ma di un vero e proprio atto d’amore verso una delle più grandi voci e penne della musica d’autore italiana.

Musica come identità collettiva

Il filo conduttore dell’evento, “appartenenza che vibra”, racconta un’idea di comunità che si riconosce nei propri ritmi, nei propri spazi e nella memoria condivisa. La piazza, da sempre luogo di incontro e di socialità nei paesi italiani, torna a essere il cuore pulsante della vita collettiva, dimostrando come la cultura non sia qualcosa di astratto, ma una forza viva che si alimenta di partecipazione.

Baiano, un crocevia culturale

Negli ultimi anni, il Comune di Baiano ha saputo distinguersi per l’attenzione dedicata a eventi che intrecciano spettacolo, tradizione e innovazione. “Ritmi di Casa” rientra a pieno titolo in questa visione: non solo intrattenimento, ma anche valorizzazione del territorio e del suo patrimonio umano.

Perché esserci stasera

• Per vivere una serata gratuita di musica e cultura in una cornice suggestiva.

• Per condividere un momento di comunità e appartenenza.

• Per riscoprire il repertorio di Lucio Battisti e la sua eredità musicale, reinterpretata con freschezza.

Appuntamento questa sera, 12 settembre 2025, alle ore 21:30, in Piazza Francesco Napolitano a Baiano.

Una serata da non perdere per chi ama la musica e crede che la cultura sia il ritmo che tiene insieme le persone.