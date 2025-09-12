Taurano festeggia il progetto “Siedi, Respira, Ama, Gioca”

Mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 11.00, presso la Villa Comunale di Taurano, si terrà una manifestazione speciale dedicata alla salute, alla socialità e alla sostenibilità. L’evento, promosso dal Comune di Taurano in collaborazione con la rete nazionale Paesi Sostenibili, vuole invitare i cittadini a riscoprire il valore degli spazi comuni e la bellezza della vita all’aria aperta.

Lo slogan scelto, “Siedi, Respira, Ama, Gioca”, racchiude l’essenza dell’iniziativa: respirare aria fresca, vivere il proprio paese, scegliere la salute e permettere soprattutto ai più piccoli di godere di aree attrezzate e sicure.

Alla cerimonia interverranno:
• Michele Buonfiglio, Sindaco di Taurano
• Giuseppe Vitale, Presidente Nazionale della Rete “Paesi Sostenibili”
• Padre Romano Vincenzo, referente della parrocchia San Michele Arcangelo di Taurano

Durante la manifestazione è prevista la benedizione della panchina donata dal progetto “Siedi, Respira, Ama” e dei nuovi giochi installati, con la partecipazione di Padre Romano Vincenzo.

Un momento di comunità e condivisione, che segna un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile per il paese.