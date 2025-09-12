Madonna dell’Arco, al via la Festa dell’Incoronazione: tra liturgia, musica e tradizione

SANT’ANASTASIA — Si rinnova anche quest’anno la grande devozione alla Vergine dell’Arco con la tradizionale Festa dell’Incoronazione, un appuntamento che unisce momenti religiosi e iniziative civili, capace di richiamare fedeli e visitatori da tutta la Campania.

Il programma è ricco e articolato, con celebrazioni liturgiche, concerti e spettacoli che si svolgeranno dal 11 al 20 settembre 2025.

Il programma

Giovedì 11 settembre

• ore 20:30 – Musical-recital “Fujenti” con Pino Santoro e la sua compagnia teatrale.

Venerdì 12 settembre

• ore 17:30 – Santa Messa presso la RSA Madonna dell’Arco.

• ore 18:30 – Santa Messa solenne presieduta da Mons. Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano-Scalea.

• ore 21:00 – Concerto bandistico della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.

Sabato 13 settembre

• ore 22:00 – “Incendio del Campanile”, spettacolo pirotecnico in onore della Vergine dell’Arco.

• ore 22:30 – Concerto live in Piazza con Manuel e Ciro Renna.

Domenica 14 settembre

• ore 22:30 – Concerto live in Piazza con Emiliana Cantone.

Sabato 20 settembre

• ore 19:00 – Rievocazione storica dell’antico pellegrinaggio alla Vergine dell’Arco nel Lunedì di Pasqua, a cura dell’Associazione San Ciro Onlus.

Un mix di spiritualità, tradizione e spettacolo che rende la Festa dell’Incoronazione un evento imperdibile, capace di trasmettere l’identità e la devozione popolare legata al Santuario della Madonna dell’Arco.