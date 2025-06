Raffaele Biancolino e Mary: nozze bis a New York per celebrare 25 anni d’amore

Raffaele Biancolino, attuale allenatore dell’Avellino e figura amatissima dai tifosi biancoverdi, ha scelto New York per celebrare un traguardo importante insieme a sua moglie Mary: 25 anni di vita e amore condivisi. Una storia lunga un quarto di secolo, vissuta con riservatezza ma con la stessa passione che ha sempre contraddistinto il “Pitone” in campo e ora in panchina, suggellata da un secondo matrimonio nella vibrante cornice della Grande Mela.

Il 2025 si conferma un anno speciale per Biancolino: protagonista in panchina con l’Avellino, dove guida la squadra verso ambiziosi traguardi, e nella vita privata, con questo anniversario che si è trasformato in una nuova promessa d’amore, suggellata oltreoceano. La coppia, unita dal 2000, ha rinnovato le proprie promesse matrimoniali tra le luci di Manhattan, in un’atmosfera ricca di emozione e significato.

Tra le passeggiate a Central Park e lo skyline che domina la città, Biancolino e Mary hanno festeggiato la solidità del loro legame, fatto di condivisione, rispetto e crescita reciproca, affrontando insieme sfide personali e professionali. Questo gesto testimonia l’importanza di un amore che si rinnova con il passare del tempo, così come un allenatore rinnova ogni giorno la sua dedizione per la squadra.

Raffaele Biancolino rappresenta per Avellino non solo un punto di riferimento sportivo ma anche un esempio di equilibrio e valori umani. Le nozze bis a New York sono la celebrazione di un percorso condiviso, che guarda con fiducia e serenità al futuro.