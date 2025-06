Avellino, il Comune mette all’asta 54 immobili: scadenza offerte l’11 luglio

Il Comune di Avellino ha avviato la procedura di alienazione di 54 immobili di proprietà pubblica, inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2025-2027. L’asta pubblica, curata dal Settore Gestione del Patrimonio, rappresenta un’importante opportunità per privati e imprese interessati ad acquisire beni immobiliari nel territorio cittadino.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 11 luglio 2025, pena l’esclusione dalla gara. La documentazione, completa di offerta economica, dovrà essere consegnata al Protocollo Generale del Comune di Avellino, in piazza del Popolo 1. È possibile inviare la documentazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnarla direttamente a mano, indirizzandola al Settore IV “Gestione del Patrimonio”.

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la capacità di assumere vincoli contrattuali e non siano soggetti a sanzioni che vietino di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il bando è stato redatto in conformità al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 77 del 24 luglio 2002 e contiene tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle offerte.

Per consultare il bando completo e le schede dettagliate degli immobili in vendita, è possibile visitare i seguenti link:

• Bando ufficiale

• Schede lotti Allegato A

• Schede lotti Allegato B

• Schede lotti Allegato C

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente al Settore Gestione del Patrimonio del Comune di Avellino. L’asta si presenta come un’occasione strategica per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e favorire investimenti nel capoluogo irpino.