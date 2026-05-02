Napoli, pari senza reti: a Como manca il guizzo decisivo

Occasioni da una parte e dall’altra, ma manca il guizzo decisivo: palo di Politano nel finale, un punto che muove la classifica.
Il Napoli non sfonda e si deve accontentare di un punto.
Al “Sinigaglia” finisce 0-0 contro il Como, al termine di una gara equilibrata e senza reti, ma non priva di occasioni.
Meglio i padroni di casa nel primo tempo. Il Como parte con maggiore intensità e crea le opportunità più pericolose: la più clamorosa capita a Douvikas, che supera anche il portiere ma trova sulla linea un provvidenziale intervento di Rrahmani. Poco dopo è Diao a sfiorare il vantaggio, ma viene chiuso in uscita da Milinkovic-Savic.
Il Napoli fatica a costruire gioco nella prima frazione, con De Bruyne poco incisivo e Hojlund mai realmente pericoloso. Gli azzurri crescono nella ripresa, prendono campo e gestiscono meglio il possesso, senza però riuscire a trovare continuità negli ultimi metri.
Nel finale arrivano le occasioni più importanti per la squadra di Conte. Prima McTominay calcia fuori da buona posizione, poi è Politano a far tremare il palo con una conclusione che sfiora il gol vittoria.
Il risultato però non cambia. Un pareggio che muove la classifica del Napoli nella corsa Champions, ma lascia qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate. Per il Como, invece, un punto che serve poco nella rincorsa alle posizioni alte.
TABELLINO
COMO-NAPOLI 0-0
COMO (4-2-3-1):
Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle (81’ Moreno);
Perrone, Da Cunha (85’ Sergi Roberto);
Diao (85’ Vojvoda), Nico Paz, Baturina (81’ Rodriguez);
Douvikas (81’ Morata).
Allenatore: Fabregas
NAPOLI (3-4-2-1):
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (80’ Spinazzola), Buongiorno;
Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez;
De Bruyne (60’ Anguissa), Alisson Santos;
Hojlund.
Allenatore: Conte
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Ramon (C), Politano (N)