Meteo Irpinia: alta pressione e tempo stabile, cielo sereno per mercoledì

Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul territorio irpino, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continua a garantire condizioni di tempo stabile e temperature miti, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Previsioni per mercoledì 8 aprile 2026
Si prevede una giornata all’insegna del cielo sereno, con la possibilità di locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di precipitazioni.
Al primo mattino non si escludono riduzioni della visibilità, in particolare nelle aree vallive, a causa di foschie o banchi di nebbia.
Le temperature si manterranno stazionarie, su valori tipici del periodo, mentre i venti saranno deboli, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali. Fanno eccezione le zone al confine con il foggiano, dove soffieranno correnti settentrionali.
Una giornata quindi complessivamente stabile e gradevole, ideale per attività all’aperto.