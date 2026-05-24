AVELLA. Scontro sulla Statale 7 Bis: coinvolte due Fiat Panda, traffico rallentato

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio 2026, lungo la Statale 7 Bis, conosciuta come Via Nazionale delle Puglie.

Il sinistro si è verificato all’altezza dell’uscita del distributore di carburanti Eni, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate due Fiat Panda: una di nuova generazione e l’altra di vecchio modello.

Fortunatamente, non si registrano feriti né particolari conseguenze per gli occupanti delle vetture coinvolte. L’impatto ha però causato rallentamenti alla circolazione, con traffico leggermente caotico nella zona in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Disagi contenuti ma inevitabili per gli automobilisti in transito su una delle arterie più trafficate del territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane festive.