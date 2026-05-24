Mugnano del Cardinale celebra arte e devozione: il grazie del Consiglio Pastorale ai dieci artisti del primo Corteo Storico di Santa Filomena

Il Consiglio Pastorale per la promozione della spiritualità filomeniana desidera esprimere, a nome dell’intera comunità ecclesiale e civile di Mugnano del Cardinale, il più profondo e sentito ringraziamento ai dieci artisti che hanno partecipato con straordinaria generosità e sensibilità al progetto artistico del primo Corteo Storico di Santa Filomena.

Un’iniziativa che ha saputo fondere in maniera mirabile arte, fede, memoria e tradizione, offrendo alla comunità un percorso visivo di rara intensità emotiva e spirituale attraverso dieci opere di altissimo pregio, capaci di raccontare alcuni dei momenti più significativi della storia di Santa Filomena.

Le tele realizzate hanno rappresentato non soltanto una straordinaria prova artistica, ma una vera testimonianza di partecipazione concreta e amore verso la nostra Santa, contribuendo a impreziosire una manifestazione destinata a entrare nella storia del nostro paese.

Un plauso sincero va agli autori:

Luigi Albi,

Mario Casoria,

Giuseppe Todeschi,

Mario Casoria (ragazzi H),

Michelina Giordano,

Nunzia Maiella,

Antonio Teodorico,

Armando Fiammia,

Milena D’Avino,

Gaetano Russo.

Con straordinaria maestria, ciascuno di loro ha saputo interpretare e tradurre sulla tela episodi fondamentali del cammino storico e spirituale di Santa Filomena: dal ritrovamento delle sacre reliquie al loro arrivo a Mugnano del Cardinale; dalla diffusione universale del culto grazie al Curato d’Ars e a Paolina Jaricot, fino agli omaggi di sovrani, pontefici e grandi personalità ecclesiali che nei secoli hanno riconosciuto la grandezza della giovane martire.

Ogni quadro si distingue per intensità cromatica, ricchezza simbolica, profondità narrativa e forza evocativa. Opere che parlano al cuore dei fedeli e che restituiscono, con rara efficacia, la forza di una devozione che continua ad attraversare il tempo.

Il Consiglio Pastorale rivolge agli artisti la propria più viva gratitudine per aver accolto con entusiasmo questo invito, mettendo gratuitamente il proprio talento al servizio della fede e della comunità.

Con i vostri pennelli avete dato forma alla memoria, trasformando la devozione in bellezza e consegnando alla storia del primo Corteo Storico di Santa Filomena un patrimonio artistico che resterà nel tempo come segno tangibile di partecipazione, identità e amore per la nostra Santa.