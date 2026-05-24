Elezioni amministrative 2026, chiusa la prima giornata di voto in Irpinia: alta affluenza a Quadrelle, cresce Cervinara

Si è conclusa alle ore 23 la prima giornata di voto per le elezioni amministrative 2026 nei comuni della provincia di Avellino chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. I dati definitivi della domenica confermano una partecipazione in crescita in molti centri irpini, con particolare attenzione ai comuni di Quadrelle, Quindici e Cervinara, dove il voto è particolarmente sentito.

A Quadrelle si registra uno dei dati più alti dell’intera provincia: alle ore 23 ha votato il 61,89% degli aventi diritto, in netta crescita rispetto al 57,03% della precedente tornata elettorale. Un dato che conferma il forte coinvolgimento della comunità nella sfida tra Nicola Guerriero e Carmine Isola per la successione al sindaco uscente Simone Rozza.

Importante anche la partecipazione a Cervinara, dove l’affluenza si attesta al 55,64%, superiore al 50,06% registrato nelle precedenti amministrative. Numeri che testimoniano una forte attenzione dell’elettorato locale verso questa consultazione.

A Quindici, invece, la percentuale dei votanti si ferma al 44,28%, comunque in leggero calo rispetto al 47,04% della precedente tornata elettorale. Un dato più contenuto rispetto ad altri centri irpini, ma che mantiene comunque vivo l’interesse sulla competizione amministrativa locale.

Nel capoluogo Avellino, considerando il dato complessivo provinciale, l’affluenza si è attestata al 52,68%, leggermente superiore al 52,33% registrato nelle precedenti elezioni. Nei 72 seggi cittadini del comune di Avellino, invece, il dato parziale disponibile parla del 47,25%, rispetto al 56,59% della passata consultazione.

Tra gli altri comuni spiccano le alte percentuali di Calitri con il 66,11%, San Mango sul Calore con il 63,12% e Guardia Lombardi con il 59,40%. Bene anche Luogosano al 55,47% e Sorbo Serpico al 53,21%.

Le urne riapriranno domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio che decreterà i nuovi sindaci e i consigli comunali dei centri irpini chiamati al voto. Grande attesa soprattutto per i risultati di Quadrelle e Cervinara, dove la sfida elettorale resta apertissima.