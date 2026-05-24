Elezioni amministrative 2026, affluenza in Irpinia: Quadrelle traina il voto, calo a Quindici

Prosegue in provincia di Avellino la giornata elettorale per le amministrative 2026. I dati ufficiali sull’affluenza registrano una partecipazione complessivamente positiva, anche se con andamenti differenti tra i vari comuni chiamati al voto.

Particolarmente significativa la situazione di Quadrelle, dove alle ore 12 ha votato il 23,20% degli aventi diritto, dato nettamente superiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era fermato al 16,51%. Un incremento importante che conferma il forte interesse dei cittadini per la sfida amministrativa tra Nicola Guerriero e Carmine Isola.

Scenario opposto invece a Quindici, dove l’affluenza alle ore 12 si è attestata al 12,96%, in calo rispetto al 17,30% registrato nella precedente consultazione. Un dato che evidenzia, almeno nella prima parte della giornata, una partecipazione più contenuta da parte dell’elettorato locale.

Nel capoluogo Avellino, considerando il dato complessivo provinciale, l’affluenza si attesta al 15,75% rispetto al 18,45% della tornata precedente. Nei 72 seggi del comune di Avellino il dato parziale fa registrare invece il 15,19%, contro il 24,17% delle precedenti amministrative.

Tra gli altri comuni al voto spiccano i dati di Calitri con il 19,95%, Luogosano con il 19,49%, Sorbo Serpico al 19,23% e San Mango sul Calore al 18,80%. Più contenuta invece la partecipazione ad Andretta (13,14%), Ariano Irpino (15,08%), Cervinara (17,71%) e Guardia Lombardi (17,05%).

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 23 di oggi e riprenderanno domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio che decreterà i nuovi sindaci e i consigli comunali dei comuni interessati dal voto.