Cuore Scandone: Avellino espugna Matera e si prende gara 1 della semifinale playoff

Impresa della Scandone Avellino che sbanca il Pala Sassi di Matera al termine di una battaglia intensa e conquista gara 1 della semifinale playoff. I biancoverdi di coach Dell’Imperio si impongono 66-69 in una vera bolgia, trascinati da una prestazione di grande maturità, carattere e solidità mentale.

Prestazione straordinaria del centro Donda, autentico MVP della serata con una doppia doppia dominante da 10 punti e 13 rimbalzi, fondamentale nel pitturato sia in attacco che in difesa. Decisivo anche Stefanini, autore di 17 punti con triple pesantissime nei momenti chiave del match, mentre Cantone ha gestito con personalità i possessi più delicati nel finale, soprattutto dopo l’infortunio di Kmetic.

La gara parte subito ad alta intensità, con ritmi elevati ma percentuali basse. La Scandone trova i primi canestri con Scanzi e Duranti, mentre Matera risponde con Zanetti e Valle. A cambiare l’inerzia del primo quarto è Stefanini, che dalla panchina infila due triple consecutive regalando il +6 agli irpini. Il primo periodo si chiude sul 18-21 per Avellino.

Nel secondo quarto la Scandone alza ulteriormente il livello del proprio gioco. L’asse Donda-Kmetic manda in difficoltà la difesa lucana e Stefanini continua a colpire dall’arco, spingendo Avellino fino al +12. Matera prova a rientrare con Roberto, ma Duranti e ancora Donda respingono il tentativo di rimonta. All’intervallo lungo i biancoverdi conducono 30-43.

Nel terzo periodo cambia completamente l’inerzia della sfida. La Virtus Matera rientra in campo con maggiore aggressività e, trascinata da Ani e Roberto, recupera rapidamente terreno fino al sorpasso firmato da Zanetti. Nel momento più difficile per Avellino, con Kmetic costretto a uscire per infortunio, Stefanini realizza una tripla pesantissima che permette alla Scandone di chiudere avanti il terzo quarto sul 53-51.

Nell’ultimo periodo Avellino ritrova lucidità offensiva e forza sotto canestro grazie ancora a Donda. Matera resta aggrappata alla partita con Roberto, ma Vitale e Cantone trovano i punti decisivi nel finale. La tripla di Bischetti riporta i lucani a -3 a 26 secondi dalla sirena, ma Vitale dalla lunetta è glaciale e consegna agli irpini una vittoria pesantissima.

Al termine della gara coach Dell’Imperio ha elogiato la prova dei suoi: “Avevamo bisogno di una partita solida, vera, da combattenti. I ragazzi sono stati straordinari e hanno dimostrato maturità e grande voglia di vincere. Ma non abbiamo ancora fatto nulla: è finito solo il primo tempo della serie”.

Ora la Scandone avrà la possibilità di chiudere la serie davanti al pubblico del Del Mauro in gara 2, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20:30.