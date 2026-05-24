Giornata ecologica ad Avella: giovani, scout e amministratori insieme per ripulire il Clanio

Si è svolta questa mattina ad Avella la giornata ecologica organizzata e promossa dal Forum dei Giovani, un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e amministratori comunali uniti per la tutela del territorio.

Di buon’ora, a partire dalle ore 9, i giovani avellani del Forum, insieme al gruppo scout e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, si sono ritrovati in località Fusaro, precisamente nella zona di Capo di Ciesco, dove hanno avviato le operazioni di pulizia del torrente Clanio, interessato dalla presenza di numerosi rifiuti.

Particolarmente significativo anche l’intervento del parroco don Giuseppe Parisi, presente all’iniziativa. Prima dell’inizio della giornata ecologica, il sacerdote ha rivolto ai presenti parole profonde sul rispetto del creato e sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente, richiamando anche la visita del Papa avvenuta proprio ieri ad Acerra, nel territorio simbolicamente legato alla Terra dei Fuochi. Un richiamo forte alla responsabilità collettiva verso la natura e il territorio.

A prendere parte all’iniziativa anche il primo cittadino, Vincenzo Biancardi, che armato di guanti e paletta ha partecipato personalmente alle attività di raccolta, dando un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e il decoro urbano. Presenti inoltre gli assessori comunali, tra cui il vicesindaco Anna Alaia, il consigliere Pellegrino Vittoria e Nicoletta Longobardi, che hanno collaborato fianco a fianco con i volontari.

Fondamentale anche il supporto dei mezzi comunali, utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti rimossi dall’area, così come significativa è stata la partecipazione di cittadini comuni che hanno scelto di dedicare parte della propria mattinata a un gesto di civiltà e responsabilità.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un’importante operazione di bonifica ambientale, ma anche un momento di sensibilizzazione e condivisione, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa contribuire concretamente alla salvaguardia del territorio.

