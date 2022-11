Quanti tipi di serrature esistono? Quali sono le più sicure?

Le serrature sono disponibili in tutte le forme, dimensioni e design. Il numero di tipi di serrature è vasto e l’ambito di utilizzo è ancora più ampio.

Sebbene esistano diversi tipi di serrature, in genere si dividono in due categorie: manuali ed elettroniche.

Le serrature manuali richiedono una chiave per essere sbloccate o bloccate, mentre quelle elettroniche possono essere sbloccate tramite un telecomando o un’app.

Il numero di tipi di serrature è talmente elevato che dovremo suddividere questo articolo in più articoli.

Oggi ci concentreremo sui tipi di serrature più comuni e sul motivo per cui dovreste considerare di investire in una di esse, se non l’avete ancora fatto.

Prima di iniziare, è importante sapere quanti tipi di serrature esistono, quindi continuate a leggere per maggiori informazioni.

Quanti tipi di serrature esistono?

Le serrature possono essere divise in due grandi categorie: a chiave e elettroniche.

All’interno di queste due categorie, ci sono diverse sottocategorie che si basano su come la serratura viene azionata.

Le serrature a chiave più comuni sono quelle a cilindro, a doppia mappa e a bottoni.

Le serrature elettroniche sono invece solitamente composte da una scheda elettronica che permette l’apertura della porta tramite un codice o un badge.

Perché investire in una buona serratura?

Investire in una buona serratura è importante per la sicurezza della tua casa, il consiglio è quello di affidarsi ad esperti del settore come Fabbroetruria.it.

Una serratura di qualità può fare la differenza tra un’effrazione di buon successo e un tentativo fallito.

Ci sono molti tipi di serrature sul mercato, quindi è importante scegliere quella che meglio si adatta alle tue esigenze.

Le serrature a chiave sono le più comuni e possono offrire un buon livello di sicurezza se installate correttamente.

Tuttavia, i ladri hanno sempre nuovi modi per scassinare questi tipi di serrature, quindi è importante assicurarsi che la tua sia sempre in buone condizioni e funzionante al meglio.

Le serrature elettroniche stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro affidabilità.

Qual è la differenza tra una serratura a chiave e una serratura elettronica?

La differenza principale tra una serratura a chiave e una serratura elettronica è che la prima deve essere azionata manualmente, mentre la seconda può essere azionata anche da remoto.

Un’altra differenza importante è che le serrature elettroniche sono solitamente dotate di diverse funzionalità di sicurezza, come l’identificazione del proprietario tramite il codice PIN, la registrazione delle aperture e il blocco della porta in caso di emergenza.

Le serrature a chiave tradizionali sono in genere meno costose rispetto alle elettroniche, ma offrono un livello di sicurezza inferiore.

Tipi di serrature a chiave per porte di casa

Esistono molti modelli di serrature a chiave per porte di casa. Tra queste, quelle più utilizzate nelle porte italiane sono quelle a cilindro europeo e a doppia mappa.

Le serrature a doppia mappa hanno due pistoni che si bloccano in posizione verticale, mentre quelle a cilindro europeo hanno un solo pistone che si blocca in posizione orizzontale.

Quest’ultimo tipo è generalmente considerato più sicuro delle serrature a doppia mappa, poiché è più difficile da manipolare.

Un breve sguardo ai costi di installazione di serrature

I costi di installazione delle serrature possono variare in base al tipo e alla qualità della serratura che si intende installare.

In generale, le serrature più semplici e meno sicure sono anche quelle meno costose da installare.

Le serrature più complesse e sicure, come quelle elettroniche o a chiave, possono richiedere un investimento iniziale più elevato, ma offrono un livello di sicurezza superiore per la vostra casa o ufficio.