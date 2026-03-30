Quadrelle, uova di Pasqua per alunni e personale: il Comune porta gli auguri alla comunità educativa

Un gesto semplice ma carico di significato quello compiuto questa mattina dal Comune di Quadrelle, che ha voluto portare un segno concreto di vicinanza alla comunità scolastica in occasione delle festività pasquali.

Sono state infatti consegnate le uova di Pasqua agli alunni e a tutto il personale della scuola primaria di via Aldo Moro e della scuola dell’infanzia di via Auricchio. Un momento di condivisione e partecipazione che ha visto la presenza del sindaco Simone Rozza e del consigliere comunale Francesco Ciccarelli.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di attenzione costante verso il mondo della scuola, riconosciuto come punto centrale della vita comunitaria e luogo di crescita per le nuove generazioni.

Durante la consegna, l’amministrazione ha rivolto un messaggio di augurio a studenti, docenti e personale, sottolineando il valore della scuola come spazio di formazione, dialogo e futuro.

La dichiarazione del sindaco Simone Rozza

«La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità. È il luogo in cui si costruisce il futuro, giorno dopo giorno, attraverso l’impegno, la dedizione e il senso di appartenenza.

Con questo gesto simbolico vogliamo essere presenti, non solo come istituzione, ma come comunità unita, capace di riconoscere il valore di chi ogni giorno contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi.

In un tempo che richiede responsabilità e visione, dobbiamo continuare a investire nei più giovani, perché è da loro che nasce la forza del nostro domani.

A tutti gli alunni, agli insegnanti e al personale scolastico rivolgo un augurio sincero di serenità e di speranza, con la convinzione che insieme possiamo costruire un futuro più solido, più giusto e più umano».