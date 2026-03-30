Cimitile, al via la pulizia delle caditoie: interventi per migliorare il deflusso delle acque

Procedono secondo programma gli interventi sul territorio di Cimitile, con l’amministrazione comunale che annuncia un’importante operazione di manutenzione urbana prevista subito dopo le festività pasquali.

Nel dettaglio, la ditta incaricata, DM Technology, sotto la supervisione di Mario Lombardo, avvierà un’azione capillare di pulizia di tutte le caditoie presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è migliorare il deflusso delle acque piovane e prevenire eventuali criticità, soprattutto in vista delle prossime condizioni meteo più instabili.

Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza urbana e la tutela del territorio, che consentirà di ridurre il rischio di allagamenti e disagi per cittadini e attività.

Le operazioni saranno svolte in raccordo con l’assessore delegato all’Ecologia, Carmine Greco, nell’ambito di una programmazione più ampia di cura e manutenzione degli spazi pubblici.

L’amministrazione invita la cittadinanza alla collaborazione, sottolineando l’importanza di mantenere libere le caditoie da rifiuti e detriti, contribuendo così al buon funzionamento del sistema di drenaggio urbano.