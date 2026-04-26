QUADRELLE. Spizuoco: “Un impegno per il paese, non per la poltrona”

Ci sono momenti nella vita in cui restare in silenzio diventa impossibile.

Momenti in cui guardi il tuo paese e senti che non puoi più limitarti a osservare.

È da questo sentimento, nato dall’amore per la nostra comunità e da un profondo senso di responsabilità, che nasce la mia scelta: scendere in campo non per ambizione personale, ma per dare un contributo concreto a Quadrelle.

Ho deciso di candidarmi al Consiglio comunale con la lista “Quadrelle Futura”, a sostegno del candidato sindaco Carmine Isola.

La mia candidatura non è una corsa alla poltrona, ma un vero impegno per il paese.

Un impegno da uomo libero, che crede nella partecipazione e nel valore del bene comune.

Questa decisione non nasce oggi.

È maturata nel tempo, osservando un’amministrazione uscente che, a mio avviso, non è stata realmente inclusiva né capace di valorizzare le energie della nostra comunità.

Penso ai gruppi, ai cittadini pronti a dare una mano, ai giovani desiderosi di partecipare: troppo spesso queste forze non sono state ascoltate come meritavano.

È anche da questa consapevolezza che nasce il mio impegno.

Penso ai giovani che cercano opportunità e non le trovano.

Alle famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà vere e concrete.

A loro dobbiamo dare risposte, con serietà e con coraggio.

Non prometto soluzioni facili.

Prometto invece impegno, presenza e responsabilità.

Voglio un paese più vivo, più unito, più vicino alle persone.

Un paese che non lasci indietro nessuno.

Io ci credo.

E sono pronto a fare la mia parte.

Antonio Spizuoco

“Mettiamoci il cuore, costruiamo insieme il futuro con Quadrelle Futura.”