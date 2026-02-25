Quadrelle Futura mette a segno un altro grande colpo

La lista “Quadrelle Futura” prosegue con determinazione il percorso di costruzione della propria squadra in vista delle prossime elezioni amministrative, sferrando un altro importante colpo per completare la compagine che sostiene la candidatura a sindaco di Carmine Isola.

Un cammino avviato da tempo, fatto di incontri, confronti e attente valutazioni sul territorio, che sta delineando un gruppo sempre più articolato e coeso. Un progetto che prende forma grazie al contributo di donne e uomini con esperienze, competenze e sensibilità diverse, accomunati dall’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita della comunità locale.

La new entry è Stefania Caruso, donna dal forte senso di partecipazione civica e pronta a mettere a disposizione entusiasmo, idee e impegno per il futuro di Quadrelle. La presenza di Caruso rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di costruzione della squadra, che punta con decisione su un equilibrato mix di continuità e rinnovamento, valorizzando l’esperienza maturata e aprendosi al tempo stesso a nuove energie.

“Quadrelle Futura” conferma così la volontà di presentarsi ai cittadini con una proposta credibile, concreta e radicata nel territorio, capace di interpretare i bisogni della comunità e di trasformarli in azioni amministrative efficaci.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi relativi a nuovi candidati, e nei giorni a venire potrebbero essere sciolte le riserve su altri nominativi, completando così in via definitiva una squadra che si preannuncia competitiva e determinata a guidare Quadrelle verso una nuova stagione di crescita e partecipazione.

Quadrelle Futura,