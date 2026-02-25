Quadrelle, il Comitato Sant’Antonio Abate pubblica il bilancio della festa 2026: entrate, spese e avanzo

A Quadrelle il Comitato Sant’Antonio Abate 2026 ha reso pubblico il resoconto economico relativo ai festeggiamenti dedicati al Santo, confermando una linea di trasparenza nei confronti della cittadinanza. Il documento, diffuso alla comunità, dettaglia in modo puntuale le voci di entrata e uscita, insieme alla situazione della cassa finale.
Le entrate complessive ammontano a 5.975 euro, derivanti principalmente da sottoscrizioni, iniziative legate al “fucarone”, offerte e attività collegate alla processione. Sul fronte delle uscite, il totale si attesta a 5.015 euro, comprendendo spese per gruppi musicali, banda, stampa dei manifesti, fuochi d’artificio, allestimenti e altre necessità organizzative.
Il bilancio si chiude con un residuo di 960 euro per la festa di Sant’Antonio Abate 2026, a cui si aggiungono ulteriori disponibilità legate ad altre iniziative, per un totale di cassa pari a 3.570,75 euro.
Il Comitato ha voluto sottolineare come la rendicontazione pubblica rappresenti un impegno costante verso la comunità, con l’obiettivo di garantire chiarezza su ogni operazione effettuata, sia in entrata che in uscita. Un principio definito “fondamentale” dagli organizzatori, che ribadiscono l’importanza del rapporto di fiducia con i cittadini.
Nel messaggio diffuso, non manca infine un ringraziamento alla popolazione di Quadrelle per la partecipazione e il sostegno dimostrati durante le celebrazioni: un contributo ritenuto determinante per la riuscita della festa e per la continuità delle tradizioni locali.