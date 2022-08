QUADRELLE (AV). Il gruppo di opposizione interroga il sindaco

“Per Quadrelle è stato un agosto davvero particolare e quello che ci fa rimanere perplessi è la mancanza di spiegazioni e dichiarazioni da parte del Sindaco.

Dopo la nascita di un gruppo separato all’interno della maggioranza come mai il Sindaco non dichiara nulla in merito? Inviatiamo tutti a riflettere che al momento rimane sulla poltrona con una rappresentatività dei voti non corrispondente alla maggioranza!

E come mai dopo gli eventi atmosferici sono stati spesi ben 50 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria di Via Aldo Moro? Le zone colpite dagli allagamenti sono tante e certamente i lavori di espurgo fogne devono essere fatti su tutto il paese e nonostante il passare dei giorno nulla è stato fatto! Attenderemo altri danni per fare qualcosa?! Chissà! Nel frattempo aspettiamo dichiarazioni del Sindaco”.

Nota del Gruppo di Opposizione