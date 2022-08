Baiano -FdI del baianese “Vergognatevi! Gestite la Sanità con incompetenza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Fratelli d’Italia del baianese

“La Sanità campana sine titulo frutto di incompetenza e favoritismi, che nulla ha a che fare con la meritocrazia e peggio ancora con la salute dei cittadini. Questi oggi i risultati di una lungaggine politica fallimentare che ha raggiunto l’apice con la gestione del Covid, sperperando ingenti risorse e che sprofonda, totalmente, in quello che sta accadendo all’ospedale Moscati di Avellino. Un cittadino che sta male e che corre verso l’ospedale deve comprendere prima dove andare e poi imbattersi nelle chiusure e nella presunta individuazione del colore del suo codice, a meno che gli venga in mente di scomodare qualche rappresentante locale, della “massoneria” deluchiana, con le sue larghe intese… Vergognatevi!!!Assumetevi, con dignità, la responsabilità del degrado indotto ingiustamente ai cittadini costringendoli, oggi, ad elemosinare per l’assistenza sanitaria. Il diritto alla salute non è solo di chi ha i Santi in paradiso. Utopici e/o convinti noi di Fratelli d’Italia conosciamo certe dinamiche e siamo pronti a smontarle sempre per il benessere della nostra Irpinia”.(Fratelli d’Italia del baianese)