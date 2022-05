Pubblico e privato insieme ad Avella per le persone disabili.

Il Comune, l’Istituto Comprensivo “Mons. Guerriero”, l’Associazione Mente e Coscienza di Pomigliano d’Arco, il Forum delle persone disabili si pongono insieme per costruire e realizzare un prossimo evento a favore della cultura per la disabilità, gli alunni delle classi 3e della Secondaria di I° Grado di Avella magistralmente coordinate dalla Docente Ruggiero Ersilia Romilda hanno sviluppato diverse idee su come rendere fruibile il Castello di storia longobarda presente ad Avella per le persone diversamente abili, realizzate attraverso una visita in loco e con l’elaborazione di tavole da disegno tecnico, che saranno oggetto di una specifica mostra nel Teatro Biancardi durante la mattinata del 28 Maggio 2022. L’Associazione Mente e Coscienza realizzerà contestualmente una mostra di ausili e sussidi utilizzati per la lettura e la scrittura da persone disabili della vista e sarà originale prendere visione di alcuni” disegni su carta punteggiate”, realizzati dallo psicologo Dott. Nicola Toscano anch’egli non vedente e presente alla manifestazione. Il Forum delle persone disabili, l’Assessore alle Politiche Sociale ed il Sindaco hanno interagito per l’attuazione di una giornata per la sensibilizzazione delle disabilità sensoriali, all’interno della quale dovrebbe realizzarsi la presenza di una operatrice esterna nella comunicazione della Lingua Italiana dei Segni per non udenti. L’appuntamento per le scolaresche, per gli ospiti, per gli Amministratori, per i rappresentanti dell’associazionismo presenti ad Avella è, quindi, per le ore 9:30 nel Teatro Biancardi il 28 Maggio ed il palcoscenico metterà in scena l’ennesima dimostrazione che di disabilità si vive, si conosce, si opera e si fa servizio alla cittadinanza.

